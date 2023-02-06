الرياض 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :القيادة تهنئ رئيس جمهورية بورونديأمير الرياض يستقبل سفير جمهورية تشادأمير الشرقية: مخرجات التعليم طوّرت الوطنأمير جازان ينوّه بتمكين المرأةأمير نجران يدشن مهرجان العسل ويكرم اللواء الشهرانيحسام بن سعود يستقبل المعزين في وفاة أخيهأمير المدينة يستقبل مدير الدفاع المدنيولي عهد الكويت يستقبل وزير الخارجيةالرياض تستضيف مؤتمر "الزكاة والضريبة والجمارك".. الأربعاءدعوة لوضع استراتيجية لدور القطاع الخاص في الأزمات40 طالباً يحصدون الجوائز الكبرى لإبداع 2023المعارضة تجتاح إيرانقصف كثيف على أوكرانيا.. وزيلينسكي يقر: الوضع «يتعقد»100 ألف إسرائيلي يتظاهرون ضد حكومة نتنياهووأكدت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان ( جرائم الكراهية ): مناهضة الأديان التي تمتد إليها الأيدي عبر ممارسات شنيعة تساهم في تأجيج الصراع بين أتباع الأديان في هذا الوقت الذي يواجه فيه العالم تحديات معقدة، بما في ذلك مواجهة الجماعات المتطرفة والأفراد، ينبغي للحكومات والجهات الفاعلة الرئيسة الأخرى في المجتمع أن تتصدى علانية لأفعال تعد إهانة لإنسانيتنا المشتركة. ولعل ما قام به المتطرف السويدي الدنماركي، من حرق نسخة من القرآن الكريم أمام مسجد في العاصمة كوبنهاغن، تسبب ذلك، بمظاهرات أخرى قام بها متطرفون على أثر هذا الفعل، الذي تلاه كردة فعل مظاهرات متفرقة في بلدان أخرى احتجاجاً على حرق المصحف.وواصلت : التركيز بشكل خاص على المسلمين، ومس مشاعرهم الدينية بهذا الفعل الذي ينطوي على جمود لم تحركه المطالبات الفورية بإيقاف من أقدموا على ذلك وبوجه السرعة والتحرك بمسؤولية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقوانين الوطنية للعديد من البلدان. لا شك أنه بهذه الممارسات الشاذة غير المقبولة ستظهر الآثار الضارة لهذه الأفعال، وتؤجج نيران الكراهية التي ترمي لمحاولة إثارة مشاعر المسلمين واستهدافهم، بالإضافة إلى ذلك، هي بمثابة دعوة إلى الكراهية، وتشكل تحريضاً على التمييز أو العداء أو العنف.وزارة الخارجية السعودية أكدت في بيان أنها خطوة استفزازية جديدة لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم، وجددت التأكيد على موقف المملكة الرافض بشدة لكل هذه الأعمال السافرة، التي تكررت في عددٍ من العواصم الأوروبية خلال الآونة الأخيرة بدعوى حرية التعبير، دون وجود رد فعل واضح تجاه إيقاف هذه الممارسات.وقالت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها بعنوان ( فضاءات التطور ): استشراف المملكة لاستحقاقات المستقبل وآفاق ابتكاراته، بات عنواناً لطموحاتها وخطوات إنجازاتها لاقتصاد المستقبل، واستراتيجياتها المتكاملة التي تلتقي على الهدف الوطني الكبير بأن تكون مركزاً رئيسياً للتقنية والابتكار ونقطة لالتقاء قادة الفكر التقني والاستثمارات النوعية. فالتطور التقني يعني اليوم ومستقبلاً أرقاماً متزايدة في حركة الصناعة والخدمات التي تحسن من جودة الحياة والقيمة المضافة للتجارة العالمية، وهذا التطور يرتكز في الأساس على فضاء رحب جامع لرؤى الكيانات والشركات والخبراء في العالم، وقد سجلت المملكة تفوقاً في ذلك من خلال استراتيجياتها ومبادراتها، واستضافتها لمؤتمرات عالمية مهمة في حراك لايتوقف، تسهم من خلاله كثيراً في رسم خارطة طريق لمستقبل التطور العالمي.وأضافت : فما يكاد ينتهي مؤتمر أو منتدى، إلا ويتجدد لقاء إقليمي وعالمي في رحاب المملكة، وها هي تقدم اليوم نموذجاً لهذا الاسهام القوي، بانطلاق أعمال مؤتمر “ليب التقني الدولي 23?، تحت شعار “نحو آفاق جديدة” حيث يتناول آخر ما توصلت إليه التقنية، واستكشاف أحدث الصناعات والابتكارات العالمية، في الوقت الذي انطلقت فيه أعمال المؤتمر الرابع والأربعين للجمعية الدولية لاقتصاديات الطاقة بالرياض.وأوضحت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها بعنوان ( ليرة لبنان المريضة تتدهور ): عندما لا يكون لدى البنك المركزي ما يكفي من الاحتياطيات النقدية الأجنبية فلن يكون قادرا على حماية سعر الصرف المثبت مقابل الدولار، وعندها سيضطر إلى تعديل سعر الصرف، وهذا ما حصل أخيرا في لبنان حيث تم تغيير سعر الصرف الرسمي على الفور من 1500 إلى 15 ألف ليرة للدولار. مشكلة سعر الصرف في لبنان أنه لم يكن هناك سعر صرف واحد، بل هناك عدة أسعار صرف رسمية متباينة إلى جانب أسعار صرف غير رسمية، وصلت هذه الأخيرة قبل أيام إلى أعلى من 60 ألف ليرة للدولار. القضاء على تعددية أسعار الصرف هو أحد المطالب التي يشترطها البنك الدولي على لبنان إن كان يرغب في الحصول على دعم من البنك الدولي، إلى جانب قائمة طويلة من الإصلاحات الهيكلية والمالية من أجل النهوض بالاقتصاد اللبناني.وأردفت : قبل أكثر من عام صنف البنك الدولي أزمة لبنان على أنها ضمن أسوأ عشر أزمات عالمية منذ منتصف القرن الـ19، ويبدو أنها الآن أسوأ بكثير مما تبين للبنك الدولي في ذاك الوقت. تقدر خسائر القطاع المصرفي بسبب ظروف الليرة اللبنانية بأكثر من 70 مليار دولار، أحد أسبابها أن نسبة كبيرة من الودائع لم توجه إلى القطاع الخاص، كما ينبغي وكما هو متوقع في أي اقتصاد حر نشط، بل إن نحو 70 في المائة من الودائع كانت تستثمر في القطاع الحكومي الذي يعاني ترهلات وفسادا كبيرا بلا أي عوائد إيجابية ملموسة.الخطة الجديدة للحكومة اللبنانية تشمل تعديل سعر الصرف وتحميل المودعين جزءا كبيرا من الخسائر، لكن بغياب تام إلى ما يشير إلى أي جدية في سبيل مكافحة الفساد وتقديم المتورطين فيه إلى العدالة، ما جعل البعض يرى أن هذه الخطة جاءت بإعداد من منظمة "حزب الله" المسيطرة على مفاصل الدولة اللبنانية واقتصادها، المرتهنة قراراتها وكل شؤونها لإيران ومرشدها.وأفادت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها بعنوان ( «ليب 23» .. ودعم رحلة التحول الرقمي والتقني ): مؤتمر لـيب 23 التقني الـدولـي الـذي تنطلق أعمالـه الـيوم في عاصمة المملكة الرياض على مدى أربعة أيام بمشاركة عدد من الخبراء والموهوبين والمبتكرين والـشركات الـرائدة عالميا في مجالات التقنية والابتكار.. يكتسب أهمية بالغة؛ لكونه يأتي بعد النجاح المبهر الذي حققته النسخة الأولى بدعم من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الـوزراء «يحفظه الله» ، وتوجيه سموه الكريم بأن يكون المؤتمر تجمعًا سنويًا يجمع أهم خبراء التقنية العالميين ويتوقع أن يبلغ عدد الحضور فيه أكثر من 100 ألف مبتكر وخبير تقني من جميع أنحاء العالم. - المؤتمر الـذي يأتي بشعار «نحو آفاق جديدة» ستشهد أعماله عرضًا لآخر ما توصلت إليه التقنية، ومنح زوار المعرض تجربة ممتعة باستكشاف أحدث الصناعات والابتكارات العالمية، كما ستستعرض شركة « AuveTech » أول مركبة مستقلة تعمل بالـهيدروجين في الـعالـم، ولأفضل تفاعل جسدي مع الـواقع الافتراضي يستضيف المؤتمر شركة « bHaptics » المختصة في صناعة ملـحقات ألـعاب الواقع الافتراضي في العالم، كما ستقدم شركة « Mirror » بالتعاون مع العلامة التجارية الإيطالية « PINKO » لـزوار ليب 23 سبل صناعة وتخصيص حقائب بطابع رقمي، ولفهم الإنسان من منظور الروبوتات يقدم مهندس الـروبوتات الـياباني والـرائد في الـذكاء الاصطناعي الدكتور هيروشي إيشيجورو الـروبوت « Geminoid » الـذي يشبهه، والـذي سيشارك في العرض الخاص بمستقبل الروبوتات والتفاعلات بين الإنسان والآلـة، كما يستضيف المؤتمر رائدة الـفضاء الـدكتورة ميريت مور لعرض تجربتها في برمجة الروبوتات والذكاء الاصطناعي، كما تشارك شركة « Magic Keys » في المعرض، وذلك بتقديم تجربة واقع معزز لـزوار المعرض عبر أبرز منتجاتها الـتقنية.// انتهى //05:01ت م0007