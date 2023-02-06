أنقرة 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واسضرب زلزال بلغت قوته 7.4 درجات على مقياس ريختر محافظة قهرمان مرعش جنوبي تركيا فجر اليوم.وذكرت إدارة الطوارئ والكوارث التركية ( آفاد ) أن الزلزال ضرب منطقة بازارجيك وفي عمق 7 كيلومترات تحت سطح الأرض.وقد هرعت فرق الإنقاذ إلى المنطقة التي وقع فيها الزلزال.وتقع تركيا على خط صدع زلزالي عميق، وقد شهدت خلال العقود الأربعة الأخيرة عددا كبيرا من الزلازل ، كان أحدها بالقرب من إسطنبول في عام 1999 وأسفر عن مقتل أكثر من 17 ألف شخص وإصابة نحو 45 ألفا آخرين.// انتهى //06:21ت م0009