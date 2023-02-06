لندن 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واستراجعت أسعار الذهب اليوم، لأدنى مستوى لها منذ أكثر من أربعة أسابيع، في الوقت الذي استقر فيه سعر الدولار بعد بيانات الوظائف التي جاءت أقوى من المتوقع والتي أثارت المخاوف أن يواصل مجلس الاحتياطي الاتحادي(البنك المركزي الأمريكي) رفع أسعار الفائدة.ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب عند 1865.88 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له منذ السادس من يناير الماضي في وقت سابق من الجلسة.بينما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 1879.40 دولار، وارتفع مؤشر الدولار 0.2 % مما جعل الذهب أقل جاذبية للمشترين حائزي العملات الأخرى.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبط سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 22.24 دولار للأونصة.// انتهى //08:50ت م0014