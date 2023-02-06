القدس المحتلة 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم المطالبات الفلسطينية للمجتمع الدولي بالتدخل العاجل لرفع الحصار الإسرائيلي المتواصل على مدينة أريحا، لليوم الثامن على التوالي، والذي تسبب في تفاقم الأزمة الإنسانية، وشل حركة الفلسطينيين عبر أريحا.وسلطت الضوء على استمرار قوات الاحتلال في حملة الاعتقالات في صفوف الفلسطينيين، وتفاقم الوضع الإنساني للأسرى داخل سجون الاحتلال، في ظل البرد القارس، وحرمانهم من حقوقهم، والمطالبات من هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية بتدخل دولي عاجل، لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى.وتناولت صحف الاثنين استمرار اعتداءات المستوطنين على المسجد الأقصى المبارك، وعمليات الاستيلاء المتواصلة على الأراضي الفلسطينية في سلفيت والأغوار.وركزت على النتائج السلبية على موازنة الحكومة الفلسطينية، في ظل استقطاع الاحتلال الإسرائيلي لأموال الضرائب الفلسطينية، والتي تسببت في ارتفاع نسبة العجز في الموازنة العامة.وتطرقت الصحف الفلسطينية إلى أحدث مسوح الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء، التي أظهرت نتائجها، ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 3.27% خلال عام 2022، مقارنة بعام 2021.// انتهى //08:50ت م0015