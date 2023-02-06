القدس المحتلة 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واسأصيب ثلاثة فلسطينيين صباح اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا.وأفادت وزارة الصحة في بيان، أن ثلاثة فلسطينيين أصيبوا برصاص قوات الاحتلال، خلال العدوان على أريحا فجر اليوم، أحدهم برصاصة في الرأس وجراحه وصفت بالحرجة للغاية.وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم التاسع على التوالي فرض الحصار على مدينة أريحا، مما تسبب بأزمة إنسانية حادة.// انتهى //09:03ت م0017