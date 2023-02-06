مكة المكرمة 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واسقدمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أمس، سلسلة من خدماتها النوعية لضيوف الرحمن، وذلك للعمل على راحة المصلين والمعتمرين وقاصدي البيت العتيق.وتنوعت الخدمات المقدمة للمصلين والمعتمرين بتوزيع الكتيبات والمطويات لـ 1.500 مستفيد، وتقديم التوعية الرقمية لـ 15.500 مستفيد، إلى جانب 87.436 مستفيدًا من التوعية الميدانية.واستفاد 1.926 مستفيدًا من خدمة التطويف، وتم استخدام 130 لتر من المطهرات، و 2650 لترًا من المعطرات، و32.100 لتر في تعقيم السجاد، و 5.200 لتر من معقمات الأيدي، و 2.300 لتر من التعقيم بالروبوتات، و 2.100 لتر من التعقيم بالبايوكير، و 32 ألف لتر في تعقيم الأسطح.كما اشتملت نوعية الخدمات على توزيع 298 أسورة بمعصم اليد للزائر الصغير، واستفادة 25.199 من الإرشاد المكاني باللغات، و 837 من الخدمات الإنسانية والاجتماعية، والعمل على فرش 16.100 سجادة، وتقديم 100 فواحة لتعطير المسجد الحرام// انتهى //09:15ت م0020