لندن 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة بمستقبل التشريعات الأوروبية التي لا تزال قيد التطبيق ضمن قوانين المملكة المتحدة، مبرزة مطالبة نواب محافظين بإلغاء اعتماد قانون "الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان".وتابعت تأثيرات حرائق الغابات في تشيلي، مشيرة إلى ارتفاع عدد ضحايا الكارثة إلى ٢٣ حالة، وجرح نحو ٦٦ آخرين، فيما نزح المئات بعد التهام النار أكثر من ٨٠٠ منزل.واستعرضت صحف الاثنين سير العملية الانتخابية في قبرص، مبرزة استمرار الحملات للأسبوع الثاني على التوالي بعد فشل أي من المرشحين للرئاسة في حصد أغلبية حاسمة.// انتهى //09:45ت م0022