القاهرة 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم مباحثات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء الروماني نيكولاي تشويكا، التي تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية منها القضية الفلسطينية والأزمة الروسية الأوكرانية.وتناقلت تأكيد الرئيس المصري - خلال لقائه أعضاء الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب - أن موقف بلاده ثابت بشأن القضايا العربية، من إعلاء التضامن العربي، وترسيخ المؤسسات الوطنية، ورفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول والحرص الدائم على حسن الجوار وتعزيز روابط الإخاء المحبة بين الشعوب العربية.وأشارت صحف الاثنين إلى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه وزير الخارجية المصري سامح شكري من الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، وتم خلاله بحث أوجه التعاون بين المنظمة ومصر، والموضوعات المدرجة على جدول أعمال اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المقرر عقده في نواكشوط مارس المقبل.ونشرت تأكيد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، حرص بلاده على تـقـديم مختلف التيسيرات والمحفزات التي من شأنها دعم وتعزيز دور قطاع الصناعة والنهوض به لما يمثله من أهمية بالنسبة للاقتصاد المصري.وتطرقت صحف القاهرة إلى الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مبرزة إدانة وزارة الخارجية الفلسطينية الحصار الظالم الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة أريحا لليوم الثامن على التوالي.// انتهى //10:05ت م0023