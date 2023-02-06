دمشق 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واسارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب اليوم جنوب شرقي تركيا اليوم إلى 237 شخصًا على الأقل في عدد من المناطق السورية.وذكرت وزارة الصحة السورية وفقًا لوكالة (فرانس برس) أن الزلزال خلف حتى الآن 639 إصابة و237 وفاة في محافظات حلب، اللاذقية، حماه، طرطوس.وفي تركيا، لقي 76 شخصًا على الأقل مصرعهم في سبع محافظات، بحسب حصيلة أولية صادرة عن الوكالة الحكوميّة التركيّة لإدارة الكوارث، وسط توقعات بأن ترتفع الحصيلة نتيجة الدمار الهائل الذي لحق بعدد كبير من المباني السكنية في كبرى المدن، فيما جُرح المئات في البلدين، بحسب المصادر ذاتها.// انتهى //10:06ت م0024