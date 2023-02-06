إسلام آباد 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم تجديد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عزمه على دعم الاستقرار الداخلي وعدم السماح للعناصر الإرهابية العبث بمصير الشعب الباكستاني.وأخبرت عن وفاة الرئيس الباكستاني الأسبق الجنرال المتقاعد برويز مشرف أمس في المستشفى بمدينة دبي بعد معاناة طويلة مع المرض.واهتمت صحف الاثنين بتجديد باكستان التزامها بمواصلة الدعم الأخلاقي والسياسي والدبلوماسي الذي تقدمه للشعب الكشميري ليتمكن نيل حقه المشروع في تقرير المصير وفق قرارات مجلس الأمن الدولي.وأخبرت عن بدء رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير زيارة رسمية إلى بريطانيا لعقد اجتماعات تتعلق بالدفاع تشمل اللقاء بمسئولين دفاعيين وعسكريين بريطانيين.وفي الشأن الأمني أخبرت صحف إسلام آباد عن إصابة خمسة أشخاص جراء انفجار وقع الليلة الماضية في مدينة كويتا.وأشارت إلى مراجعة الحكومة الباكستانية إستراتيجية التعامل مع اللاجئين الأفغان المقيمين في باكستان منذ عقود في ضوء التطورات الأمنية التي تشهدها المناطق المحاذية للحدود مع أفغانستان.// انتهى //10:08ت م0025