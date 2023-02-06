الطائف 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واسنفذت أمانة الطائف ممثلة في بلديتي السيل الكبير والسيل الصغير الفرعية 370 جولة رقابية خلال حملة رقابية مكثفة لمتابعة التزام المرافق التجارية والمطاعم والمطابخ ومحلات بيع المواد الغذائية في نطاق خدمات الفرعين والطرق العامة، وذلك ضمن حملة تصحيحية شاملة لرفع مستوى الامتثال للاشتراطات الصحية والتعليمات البلدية.وأبانت الأمانة أنها عززت جهودها الرقابية على المرافق والأنشطة التجارية والمستودعات الغذائية ومعامل إعداد الأطعمة والحلويات والعصائر ومؤسسات الإعاشة وغيرها من المرافق التي تتعامل مع المستهلك بشكل مباشر، وتم تطبيق لائحة الجزاءات البلدية حيال التجاوزات والمخالفات المضبوطة مع إغلاق الأنشطة التي تكررت مخالفاتها لحين تصحيح أوضاعها حفاظاً على الصحة العامة.وبينت الأمانة أن الحملة الرقابية هدفت إلى تعزيز سلامة وجودة المعروضات من الأطعمة والمواد الغذائية، والتركيز على الالتزام بالتعليمات البلدية التي تضمن صحة الأطعمة وخلوها من الملوثات وأشكال الفساد والتلف.كما عملت الفرق الرقابية على تنفيذ الخطة الصحية لمتابعة الأنشطة الغذائية والمحافظة على تقديم مستوى صحي وسليم للمستهلك، وترافقت الجهود الرقابية مع إيضاح الاشتراطات الصحية للعاملين بهذه المرافق، والتوعية بأهمية تطبيقها داخل بيئة التحضير وخارجها، ومراعاة الإجراءات اللازمة للتعامل بين البائع والمشتري وموظف التحضير وبيئة العمل الداخلية، بما يحقق المعايير الصحية اللازمة.وركزت الفرق الميدانية خلال جولاتها على التأكد من سلامة أماكن التحضير واتباع الاشتراطات الخاصة بالتخزين والحفظ في المطاعم والمقاهي والملاحم والمطابخ ومستودعات بيع الأغذية، ورصدت الفرق كافة مخالفات الاشتراطات الصحية واللوائح النظامية خلال الجولات بالسيل الكبير والسيل الصغير.// انتهى //10:08ت م0026