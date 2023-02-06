القدس المحتلة 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، ثمانية فلسطينيين في الضفة الغربية.وأفاد نادي الأسير أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت عمليات اقتحام لأريحا ونابلس والخليل، واعتقلت ثمانية فلسطينيين.وفي السياق ذاته، جدد مستوطنون اليوم عمليات اقتحامهم للمسجد الأقصى في القدس المحتلة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.// انتهى //10:12ت م0027