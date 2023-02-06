الرباط 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واسواصلت الصحف المغربية الصادرة اليوم، رصدها لأجواء موجة البرد القارس والثلوج التي تجتاح عدداً من مناطق المغرب، والمجهودات التي تقوم بها السلطات لتقديم المساعدات اللازمة للأهالي المحاصرين بالثلوج.وأخبرت عن اقتحام عشرات المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين، أمس، المسجد الأقصى، بحماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية.وتناقلت صحف الرباط خبر إرجاء وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، زيارة كان من المقرر أن يقوم بها إلى الصين.ونشرت خبر وفاة الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف في دبي بعد صراع طويل مع المرض.رياضياً أشارت صحف المغرب إلى تأهل نادي الهلال السعودي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية المقامة بالمغرب، بعد فوزه على فريق الوداد الرياضي المغربي ضمن الدور ربع النهائي لكأس العالم للأندية.// انتهى //10:15ت م0028