الخرطوم 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، على تجديد عضو مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن شمس الدين كباشي التزام المؤسسة العسكرية بتنفيذ واجباتها القانونية تجاه النظام المدني الديمقراطي الذي تفضي إليه أي عملية سياسية تحظى باتفاق واسع.وعرجت على تصريح السفير المصرى بالسودان هاني صلاح، أن بلاده تهدف من خلال مساعيها وجهودها، لتهيئة الأجواء المناسبة للحوار بين السودانيين بما يسهم في التوصل إلى مخرجات تؤدي للتوافق وتسريع العملية السياسية لتصبح أكثر شمولًا واستدامة.ولفتت صحف الاثنين الانتباه إلى اطلاع وفد من قيادة قوات حماية المدنيين بدارفور حكومة جنوب دارفور جاهزيتها للانتشار بعدد 8 مواقع بالولاية لبدء مهامها المنصوص عليها في اتفاقية سلام جوبا.وأخبرت عن مصرع 4 أشخاص وجرح 6 آخرين إثر انهيار منجم للذهب بمنطقة “ضرابة” بمحلية الردوم في جنوب دارفور غرب السودان.ونقلت عن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بناء دولة ديمقراطية، هو المخرج الوحيد للوضع الحالي في بلاده، مضيفًا أن التحدي هو الانتقال من دولة هشة إلى دولة تعمل بكامل طاقتها.ونشرت صحف السودان المطالبات الفلسطينية للمجتمع الدولي بالتدخل العاجل لرفع الحصار الإسرائيلي المتواصل على مدينة أريحا، لليوم الثامن على التوالي، والذي تسبب في تفاقم الأزمة الإنسانية، وشل حركة الفلسطينيين عبر أريحا.// انتهى //11:07ت م0044