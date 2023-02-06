بريدة 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واستمكن فريق طبي في تدخل جراحي عاجل لتحرير بتر طرف سفلي لمريض في منطقة القصيم في عملية جراحية استمرت 4 ساعات و45 دقيقة تكللت -ولله الحمد- بالنجاح.وبين تجمع القصيم الصحي أن فريقًا طبيًا متخصصًا بجراحة الأوعية الدموية في مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة أنقذ مريضًا من خطر بتر الطرف السفلي، وذلك عبر تدخل جراحي عاجل أُجري للمريض، تم من خلاله إعادة التروية الدموية بوصلة شريانية، حيث تعتبر هذه العملية من العلميات النوعية الدقيقة والمعقدة في مسار إجراء التدخلات الطبية الجراحية.وأوضح الفريق الطبي المعالج للحالة بأن المريض حضر إلى المستشفى وهو يعاني من وجود ألم شديد في الساق اليسرى مع ظهور حالة تورم، مشيرًا إلى أنه وبعد عمل الفحوصات والأشعة الطبية اللازمة للمريض تبين أن الألم ناجم عن تمدد في الشريان المأبضي خلف الركبة اليسرى أو المسمى بـ "أم الدم" مع وجود انفجار فيه.وأكد أنه تم تنويم المريض مباشرة في قسم الجراحة لإجراء العملية بشكل عاجل، حيث قام الفريق الطبي بإجراء العملية الجراحية للمريض وإزالة التمدد الشرياني المأبضي الأيسر، وإعادة التروية الدموية للطرف، وذلك بواسطة وصلة شريانية عبر الوريد الصافن من جسم المريض، وقد وُضع المريض بعد الانتهاء من العملية تحت الملاحظة لمدة أسبوع كامل وغادر بعدها المستشفى بالصحة والسلامة.يُذكر أن العيادات الخارجية في مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة استقبلت العام الماضي 2022م أكثر من443 ألف مراجع.// انتهى //11:26ت م0047