القاهرة 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واساختتم المنتخب السعودي لألعاب القوى مشاركته في البطولة العربية الـ 25 لاختراق الضاحية التي انطلقت في القاهرة أمس، والمقامة على مضمار ملعب القاهرة الدولي .وحققت لاعبات المنتخب السعودي المكون من نجلاء سالم، وشوق محمد، وبتول هاشم، وبحرية الشبل، ولجين الشهري ، وإسراء محمد، الميدالية البرونزية في منافسات الفرق فئة الشابات سباق 6 كم .يذكر أن البطولة العربية تقام بمشاركة 217 لاعباً ولاعبةً يمثلون 13 دولة حيث حققت لاعبات المنتخب المغربي الميدالية الذهبية، فيما حققت لاعبات المنتخب المصري الميدالية الفضية في المنافسات ذاتها .// انتهى //11:37ت م0049