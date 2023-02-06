رياضي / منتخب ألعاب القوى يختتم مشاركته في البطولة العربية بالقاهرة بميدالية برونزية
الاثنين 1444/7/15 هـ الموافق 2023/02/06 م واس
القاهرة 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واس
اختتم المنتخب السعودي لألعاب القوى مشاركته في البطولة العربية الـ 25 لاختراق الضاحية التي انطلقت في القاهرة أمس، والمقامة على مضمار ملعب القاهرة الدولي .
وحققت لاعبات المنتخب السعودي المكون من نجلاء سالم، وشوق محمد، وبتول هاشم، وبحرية الشبل، ولجين الشهري ، وإسراء محمد، الميدالية البرونزية في منافسات الفرق فئة الشابات سباق 6 كم .
يذكر أن البطولة العربية تقام بمشاركة 217 لاعباً ولاعبةً يمثلون 13 دولة حيث حققت لاعبات المنتخب المغربي الميدالية الذهبية، فيما حققت لاعبات المنتخب المصري الميدالية الفضية في المنافسات ذاتها .
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