سكاكا 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واستمكن قسم الطوارئ في مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالجوف من إنقاذ طفل وطفلة، دخلا في غيبوبة تامة إثر اندلاع حريق في منزلهم.وتم على الفور التعامل مع الحالتين بما يتطلبه الوضع الصحي لهما.وبعد اتخاذ الإجراء الإسعافي اللازم في قسم الطوارئ, تم تحويلهم إلى قسم العناية المركزة لمتابعتهم تحت إشراف طبي ومتابعة مستمرة للحالتين من قبل الأطباء والممرضين، حتى استقرار حالتهم الصحية، وخروجهم من العناية المركزة بعد أسبوع، وتحويلهم إلى قسم التنويم وهم بحاله صحية جيدة.// انتهى //11:44ت م0053