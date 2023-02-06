جدة 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واساستقبل معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه في مكتبه أمس, مدير إدارة الشؤون الإسلامية في وزارة خارجية دولة ليبيا، سيف أحمد.وأكد الأمين العام خلال اللقاء، الموقف المبدئي الدائم للمنظمة الداعم لليبيا ووحدة شعبها وسلامة أراضيها، مجددًا التأكيد على دعم المنظمة لكل المبادرات والجهود التي تسهم في حل الأزمة الليبية سياسيًا بما يكفل عودة الأمن والاستقرار في ليبيا ويحفظ سيادتها ووحدة أراضيها ويحقق تطلعات الشعب الليبي وذلك انطلاقًا من ميثاق منظمة التعاون الإسلامي ومبادئها وقرارات القمة ومجلس الوزراء.// انتهى //11:46ت م0054