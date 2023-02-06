الرياض 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واسكرمت جائزة أداء الصحة في حفلها السنوي أمس, أفضل المسعفين في مسار الجلطات القلبية، وأفضل مستشفى، ومعمل في المسار ذاته ، الذي يشخص الحالة في الموقع وأثناء النقل ليصل بها إلى إجراء القسطرة مباشرة .وتعد هذه اللفتة لهذه الجهود التي لا تقدر بثمن؛ لفتة رائعة لأنها تحفظ الأرواح، وتسخر كافة الإمكانيات، وتتسابق كل يوم مع الزمن لتُبقي والداً لأولاده وابناً لوالديه.وسلطت جائزة أداء الصحة الضوء على جانب إنقاذ الأرواح، والبذل الذي ينقله العاملون في هذا القطاع من أبطال الهلال الأحمر، حيث كرمت الجائزة أفضل المسعفين في زمن الاستجابة والجودة لمسار السكتات الدماغية وأفضل مستشفى لاستقبال مسار السكتات الدماغية، الذي يختصر الزمن دون المرور على أقسام الطوارئ ليصل إلى إجراء العملية بشكل مباشر.وتهدف الجائزة إلى الريادة في التمكين ودعم القدرات وتعزيز ثقافة قياس الأداء، ودعم اتخاذ القرارات بناء على المعلومات، من أجل قطاع صحي يهتم بالمستفيد.يذكر أن بعض الفرق الإسعافية أنقذت مصابين بجلطات قلبية في غضون 16 دقيقة من مباشرة المريض في موقعه ثم إجراء التخطيط والتواصل مع الطبيب والوصول لمعمل القسطرة، فيما أنقذت أحد المستشفيات الفائزة 268 حالة سكتة دماغية في المسار السريع، وتمكين المسعفين والكوادر الطبية من الإنقاذ السريع.// انتهى //11:48ت م0056