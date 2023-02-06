مكة المكرمة 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واسأبرمت أمانة العاصمة المقدسة مذكرة تفاهم مع الغرفة التجارية بمكة المكرمة؛ حيث تهدف إلى التسويق للحدائق العامة على المهتمين من رجال وسيدات الأعمال لإعادة تأهيلها، وكذلك الارتقاء بمستوى الحياة البيئية والرياضية والثقافية، التي تأتي دعماً لمشروع "مكة الخضراء".وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني لــ "وكالة الأنباء السعودية" أن من أهداف هذه الشراكة الإستراتيجية تنفيذ الفعاليات والحملات التوعوية والبرامج التثقيفية والرياضية، وذلك بهدف تركيز الاهتمام على الأجيال القادمة، والعمل المشترك بين الطرفين حسب ما تنص عليه الأنظمة والتعليمات، وتشجيع العمل التطوعي بما يخدم ويحقق الازدهار بالمنطقة، وتشجيع عقد الدورات التدريبية والتطويرية التي تخدم كافة شرائح المجتمع في هذا المجال.وأبان أن الاتفاقية تشمل إنشاء عدد من ممرات المشاة والنوادي والملاعب الرياضية في عدة أحياء بالعاصمة المقدسة، كما أن هذا التعاون يأتي تحت مظلة مبادرة "السعودية الخضراء" التي تعتبر أساساً مهماً لتعزيز الاستدامة البيئية ومكافحة التصحر، وزيادة رقعة الغطاء الأخضر، لتكون مدينة للحياة وصديقة للإنسان والبيئة، واتساقاً مع دور أمانة العاصمة المقدسة لتوفير الممكنات الفعالة للمجتمع، بتقديم الخدمات البلدية الراقية والمتميزة من خلال زيادة مساحات الحدائق كمتنفس للمواطنين والمقيمين والزائرين، إلى جانب إسهامها في تفعيل الجوانب التكاملية لتعزيز الجهود المتعلقة بتأهيل الحدائق العامة، وذلك من خلال شراكة مجتمعية حقيقية لتسويق الحدائق على رجال الأعمال للعمل على تأهيلها بما يتناسب مع احتياجات المجتمع المكي.وأشار إلى أن الاتفاقية تأتي انطلاقاً من حرص الأمانة على تحسين المظهر الحضاري داخل المدينة وتحسين المعيشة فيها، إلى جانب أهدافها المعلنة المتمثلة في زيادة الغطاء النباتي، وحماية الموائل الطبيعية، ورفع الالتزام البيئي، والاستفادة من مصادر المياه، وكذلك الاستفادة من قطاع الأعمال للقيام بدوره في الإسهام بفاعلية في دفع عجلة التنمية، واتخاذ دور طليعي في النهضة الشاملة التي تنتظم المملكة تحت رعاية سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين، لافتاً على الصعيد ذاته إلى أن دخول القطاع الخاص ضمن برامج مكة الخضراء، يضعه على أعتاب مرحلة مهمة، خاصة وأن المبادرة تأتي وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، وتفعيلاً لمبادرة السعودية الخضراء.// انتهى //11:59ت م0057