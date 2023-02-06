الجزائر 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بقرارات الرئيس عبدالمجيد تبون في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد أمس تحت رئاسته، بالبدء فورًا في إصلاح التعليم الجامعي وفتح المجال أمام إنشاء جامعات عالمية وخاصة، مع التأكيد على تحسين الخدمات الجامعية وتشجيع البحث العلمي والابتكارات بالتنسيق مع وزارة المنشآت الناشئة واقتصاد المعرفة.ولفتت إلى تنويه صندوق النقد العربي في آخر تقرير له حول تنافسية الاقتصادات العربية خلال الفترة 2018-2021، بتحسن عرفته اقتصادات كل من الجزائر والأردن وليبيا، وحفاظ خمسة دول عربية أخرى هي المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان على وضعيتها التنافسية مقارنة بالفترة السابقة 2017-2020.وعرجت صحف الاثنين على الشأن الليبي، مشيرة إلى تأكيد وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي للمبعوث الأممي عبدالله باتيلي خلال لقاء بينهما بالعاصمة طرابلس، أن الوزارة مستعدة لتأمين وحماية الانتخابات العامة والاضطلاع بمهامها في محاربة الجريمة المنظمة والتصدي لأمواج الهجرة غير الشرعية.ونقلت إعلان قمة الاتحاد الأفريقي الثانية حول المنشآت والبنى التحتية بالعاصمة السنغالية دكار، عن تخصيص 160 مليار دولار أمريكي لـ 69 مشروعًا، سعيًا إلى تطوير البنى التحتية في القارة.ونشرت صحف الجزائر خبر وفاة الرئيس الباكستاني الأسبق برويز مشرف، في مستشفى بمدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة، أمس، بعد معاناة طويلة مع المرض.// انتهى //12:08ت م0058