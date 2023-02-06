الدوحة 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واسأجرى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، اتصالًا هاتفيًا صباح اليوم، برئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، أعرب خلاله عن تعازيه ومواساته في ضحايا الزلزال الذي ضرب عدة محافظات جنوبي تركيا، سائلًا الله عز وجل أن يشملهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.كما أعرب أمير دولة قطر خلال الاتصال عن وقوف دولة قطر بجانب الجمهورية التركية في التخفيف من التداعيات الإنسانية الخطيرة التي خلفها الزلزال، متمنيًا سموه للمصابين الشفاء العاجل.// انتهى //13:17ت م0084