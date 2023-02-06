الرياض 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واساستقبل معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن هانز غروندبيرج، اليوم، في مقر الأمانة العامة بالرياض.وخلال اللقاء أكّد معالي الأمين العام لمجلس التعاون عزم المجلس على بذل كافة الجهود الأممية الهادفة لتعزيز الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق، كما أكد على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بشأن دعم الشرعية في اليمن ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي، والحكومة الشرعية، لإنهاء الأزمة اليمنية من خلال الحل السياسي، وفقاً للمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216، ودعم جهود الأمم المتحدة في اليمن التي يقودها مبعوثها الخاص، للتوصل إلى الحل السياسي المنشود وفقاً للمرجعيات الثلاث.وشدد معاليه على أهمية دعم تجديد الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة وتوسيع مكاسبها لما لها من مردود إيجابي على حياة اليمنيين من النواحي الإنسانية والاقتصادية والمعيشية، وضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولي لممارسة الضغط على جماعة الحوثي، للانخراط الجاد في العملية السلمية لحل الأزمة اليمنية، والانصياع إلى مناشدات المجتمع الدولي للتفاوض مع الحكومة اليمنية على وقف إطلاق نار شامل، تحضيراً لاستئناف العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة للوصول إلى سلام مستدام وعادل مبني على المرجعيات الثلاث.// انتهى //13:19ت م0085