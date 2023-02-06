بريدة 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واسحصد تجمع القصيم الصحي أربع جوائز وحقق المراكز الخمسة الأولى المتقدمة في أداء الصحة بنسختها الخامسة للعام الميلادي المنصرم 2022.ونال مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة المركز الأول في مسار كفاءة الوصول للرعاية، إلى جانب حصوله على المركز الثاني في مسار الكشف المبكر والوقاية، وحصلت إدارة نموذج الرعاية والصحة العامة وصحة المجتمع بتجمع القصيم الصحي على المركز الرابع في المسار ذاته" الكشف المبكر والوقاية"، بالإضافة إلى حصول مستشفى الملك سعود بعنيزة على المرتبة الرابعة في المسار الخاص بكفاءة الوصول للرعاية.جاء ذلك خلال الحفل الذي أقامته وزارة الصحة أمس لتكريم الفائزين بجائزة أداء الصحة في نسختها الخامسة لعام 2022م، والتي بلغ عدد المشاركات فيها أكثر من 650 مشاركة على الصعيدين الوطني والدولي في مساراتها الخمسة.يذكر أن جائزة أداء الصحة هي جائزة سنوية تمثل الريادة في التمكين ودعم القدرات وتعزيز ثقافة قياس الأداء، وكذلك دعم اتخاذ القرارات بناء على المعلومات الصحيحة بما يعود بالنفع على المستفيد من الخدمة الصحية.// انتهى //13:23ت م0086