نجران 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واساستعرض صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، التقرير السنوي لنادي فروسية نجران للعام المنصرم، الذي تضمن الإنجازات في أصول الميدان وأعمال تطوير وتوزيع الإسطبلات، وكذلك الخطط المستقبلية للميدان.جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه اليوم، وكيل إمارة المنطقة المكلف رئيس مجلس إدارة ميدان فروسية نجران الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي، يرافقه مدير الميدان محمد بن مهدي شكوان.وأكد سموه أن اهتمام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء نقل رياضة الفروسية في المملكة إلى العالمية، مشيرًا إلى الدور الهام الذي تقدمه الهيئة العليا للفروسية في تطوير قطاع الفروسية بالمملكة على نحو يتناسب مع قيمتها الحضارية وارتباطها بالتراث والثقافة، وبما يحقق المصالح الرياضية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية المرجوة.//انتهى//13:24ت م0087