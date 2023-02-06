الرياض 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واسافتتح معالي رئيس جامعة الملك سعود الأستاذ الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر اليوم، المؤتمر والمعرض الدولي للعلوم (2023) بحضور عمداء الكليات والذي أقيم بقاعة الشيخ حمد الجاسر بالبهو الرئيس.وأوضح عميد كلية العلوم الدكتور زيد بن عبدالله العثمان أن المملكة قد عكفت من منطلق راسخ خلال تحقيق برنامج رؤيتها (2030) باهتمامها المباشر في استثمار مكامن ثرواتها البشرية والطبيعية والمكتسبة، التي حباها الله بها وبدعم سخي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العريز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - الذين يولون اهتمامهم البالغ، بشتى المجالات بشكل عام وبالتعليم وبرامج الابتكار والبحث العلمي بشكل خاص، ويهدف المؤتمر لتحقيق التواصل والتكامل العلمي العالمي الذي يعزز التبادل المعرفي ومناقشة مستجدات العلوم على أرض المملكة لتكون منارة تضيء العقول.وبين معاليه أن المؤتمر يشارك فيه أكثر من6700 مشارك من نخبة الخبراء والباحثين والأكاديميين بعدد تجاوز2300 ورقة علمية وملصقاً علمياً من أكثر من 88 دولة حول العالم ، مبيناً أن محاور المؤتمر تشتمل على مستقبل الطاقة، التعدين، الكيمياء الصناعية، المواد التطبيقية، الموارد الطبيعية، علوم الفضاء،البيئة وجودة الحياة، التقنيات الحيوية، البنى الرياضية وتطبيقاتها، النمذجة الرياضية وتطبيقاتها، إحصاء وحماية البيانات، دور المرأة في العلوم.وأضاف" أن المؤتمر يهدف إلى إبراز دور العلوم الأساسية في زيادة الناتج الوطني للبحث العلمي ودعم منظومة البحث والابتكار للتحول نحو اقتصاد مستدام مبني على المعرفة ، و إبراز أهمية النواتج البحثية في مواجهة التحديات البيئية لتحقيق مبادرة الشرق الأوسط الأخضر وبناء وتطوير البيئة اللازمة لتحسين جودة الحياة ، وتبادل الخبرات والتجارب التي تعكس الرغبة في التطوير والتنافسية العالمية في مجال العلوم الأساسية، وإبراز دور العلوم الأساسية والبحث العلمي في تنمية قطاع التعدين وصناعة البتروكيماويات والمستجدات العلمية في مجال الطاقة المتجددة، وإبراز دور المرأة في مجال العلوم والصناعة ودور المملكة في تعزيز مكانتها ومشاركاتها الفعالة في تطوير العلوم الأساسية، والعمل على دعم المؤسسات المالية لتطوير سوق مالية متقدمة، وتعزيز وتمكين التخطيط المالي" وبدوره ذكر نائب رئيس جامعة الملك سعود للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور يزيد آل الشيخ انطلاقاً من رؤية المملكة 2030، أدركت جامعة الملك سعود أهمية المؤتمرات والندوات العلمية واللقاءات المحلية والدولية ، إذ تعتبر المؤتمرات العلمية من وسائل التواصل بين المختصين، وتفتح آفاقاً للتعاون المحلي والدولي، وتمنح الباحثين وطلبة الدراسات العليا الفرصة لتبادل الأفكار ونشر التقدم العلمي، وإظهار التقدم العلمي والبحثي لجامعة المك سعود ودورها في نشر المعرفة وإتاحة البيئة الخصبة لرعاية الأفكار العلمية وتبادل الخبرات في مجالات حيوية مرتبطة ببرامج الرؤية التنفيذية .وأشار إلى أن جامعة الملك سعود ممثلة بكلية العلوم تسعى إلى إقامة المؤتمــر والمعــرض الدولــي للعلــوم بعنوان " العلوم لمستقبل زاهر" والمعرض المصاحب له, ويشارك في المؤتمر نخبة من الخبراء والباحثين والأكاديميين وممثلي قطاع الأعمال المحليين والدوليين وعدد من المسؤولين يجمعهم إدراكهم بأهمية البحث العلمي في تنمية الاقتصاد و الناتج المحلي .// انتهى//13:26ت م0088