مسقط 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واسالتقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اليوم في مسقط، معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عُمان، وذلك في مقر وزارة الخارجية العُمانية.وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها، إضافةً إلى استعراض فرص التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وتبادل الآراء حول مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عُمان عبدالله بن سعود العنزي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.// انتهى //13:28ت م0089