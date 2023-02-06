القاهرة 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واسبدأت اليوم بجامعة الدول العربية أعمال اللجنة الاقتصادية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي برئاسة موريتانيا ومشاركة ممثلي وزارات التجارة والصناعة والشؤون الاقتصادية والمالية بالدول العربية.ورأس وفد المملكة العربية السعودية إلى الاجتماع وكيل وزارة المالية المساعد للعلاقات المتعددة نايف محمد العنزي.وتناقش اللجنة على مدى يومين مشروع جدول الأعمال الذي يتضمن أحد عشر بندًا تتناول مختلف الجوانب الاقتصادية للعمل العربي المشترك وفي مقدمتها الملف الاقتصادي الاجتماعي للقمة العربية 32 بالمملكة العربية السعودية 2023، والإعداد للدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المقرر عقدها بموريتانيا 6 و7 نوفمبر المقبل، والإستراتيجية العربية للاتصالات والمعلومات " الأجندة الرقمية العربية 2023-2033" إلى جانب مناقشة محور أعمال الدورة وهو منطقة التجارة الحرة الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، وتحديات الأمن الغذائي جراء الأزمة الأوكرانية، الاستثمار في الدول العربية.من جانبه دعا الأمين العام للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، في كلمته الافتتاحية إلى تكثيف الجهود والتنسيق والتعاون في جميع مجالات التعاون العربي المشترك وإعطاء الأولوية لتطوير التكامل الاقتصادي العربي المشترك والتغلب على المشكلات والتحديات التي تواجهنا ومساعدة شعوبنا على تخطي هذه الأزمات.ومن المقرر أن ترفع اللجنة تقريرًا بنتائج أعمالها ومشاريع القرارات والتوصيات لاجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بعد غد الأربعاء، لاستكمال التحضيرات للدورة الوزارية 111 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الخميس المقبل.// انتهى //13:31ت م0090