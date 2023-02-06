الكويت 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشرها العام 6ر65 نقطة ليبلغ مستوى 32ر7402 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 89ر0 في المئة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 7ر183 مليون سهم عبر 12241 صفقة نقدية بقيمة 2ر70 مليون دينار كويتي.وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 9ر37 نقطة ليبلغ مستوى 54ر5682 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 67ر0 في المئة من خلال تداول 3ر84 مليون سهم عبر 4076 صفقة نقدية بقيمة 5ر11 مليون دينار .كما ارتفع مؤشر السوق الأول 5ر77 نقطة ليبلغ مستوى 85ر8237 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 95ر0 في المئة من خلال تداول 4ر99 مليون سهم عبر 8165 صفقة بقيمة 6ر58 مليون دينار كويتي.في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 7ر6 نقاط ليبلغ مستوى 85ر5743 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 12ر0 في المئة من خلال تداول 63 مليون سهم عبر 2505 صفقات نقدية بقيمة 5ر7 ملايين دينار.// انتهى //13:34ت م0092