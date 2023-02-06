الرياض 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واسدشّنت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية هويتها البصرية الجديدة والتي تحمل المظهر الحديث للهيئة وجهودها الرامية إلى بناء منظومة الأعمال الجيومكاني بوصفها الجهة الوطنية المسؤولة عن تنظيم قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية والتصوير المتعلق بأعماله في المملكة.وتعتمد الهوية البصرية الجديدة أساس تبسيط العناصر البصرية للشعار وتمثل رؤيتها ورسالتها وأهدافها التي تسعى إلى تحقيقها والذي يجسد اهتمامها في توفير البيانات الجيومكانية وفق أفضل الممارسات والمواصفات والمعايير الدولية وتلبي حاجة الجهات، والقطاعات الحكومية والخاصة والأكاديمية والأفراد.وتحمل الهوية دلالات تتضمن شعار الدولة ( السيفين والنخلة ) ويشير إلى الأبعاد الثلاثية XYZ لتحديد المواقع، والطبقات الأساسية للبيانات الجيومكانية.وتم تصميم الشعار بألوان عصرية تتوافق مع التطور الرقمي الذي يجسد ملامح التطور الذي تشهده المملكة في مجال البيانات والمعلومات.يذكر أن الهيئة الجيومكانية وفق تنظيمها هي هيئة حكومية مستقلة ذات شخصية اعتبارية تهدف إلى تنظيم قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية والتصويرالمتعلق بأعماله في المملكة والارتقاء به، والإشراف عليه، ومراقبته، بما يحقق الجودة وتحسين الأداء.// انتهى //13:35ت م0094