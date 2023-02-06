مسقط 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واسزار صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، المتحف الوطني العُماني، وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه لسلطنة عُمان.واطلع سموه على ما يقدمه المتحف من إبراز للتراث العُماني، مستمعاً إلى شرح عن ما يحتويه المتحف من صناعات حرفية وتراث معماري ووثائق ومخطوطات وأدوات ووسائل متصلة بعلوم البحار، وكذلك الملاحة البحرية والأدوات والوسائل الزراعية التقليدية.// انتهى //13:37ت م0096