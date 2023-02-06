الرياض 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واسدشّن معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي اليوم، منصة التأهيل والتوجيه الاجتماعي، وذلك في جناح السعودية الرقمية المشارك في النسخة الثانية من المؤتمر التقني الدولي "LEAP" بمدينة الرياض، وتنظمه وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.كما شهد معاليه توقيع (4) اتفاقيات للوزارة مع عدد من الشركات المختصة؛ تضمنت اتفاقية تحسين تجربة المستفيد باستخدام التقنيات الأصيلة للأجهزة الذكية، واتفاقية الابتكار الرقمي وتعزيز التجربة الرقمية، واتفاقية تطوير أطر عمل ومنهجيات لتحقيق التميز في التحول الرقمي، واتفاقية تحسين أداء منصات التواصل الاجتماعي ومعايير العناية بالمستفيدين.وأوضح وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتأهيل والتوجيه الاجتماعي الدكتور عبدالله الوهيبي أن منصة التأهيل والتوجيه الاجتماعي تهدف إلى تحسين وتسهيل الحصول على الخدمات المقدمة للفئات المستفيدة منها، حيث تستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة والأيتام والأسر الكافلة والمتسولين وكبار السن والأحداث والمراكز الأهلية والمراكز الإيوائية، كما تعمل كنقطة التقاء بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومختلف المستفيدين، وحلقة وصل ما بين الوزارة والمراكز المختلفة، وبين المستفيدين بحسب اختلاف فئاتهم واحتياجاتهم.وأشار إلى أن المنصة تهدف أيضاً إلى بناء السجل الاجتماعي لمستفيدي الوزارة من الفئات المستهدفة، وحوكمة الخدمات المقدمة، وخفض معدل الاعتماد على زيارة المستفيدين للفروع، وتحسين فاعلية وكفاءة مراكز الرعاية والمراكز الأهلية، موضحاً أنالمنصة تتضمن (121) خدمة مؤتمتة، وسجل من خلالها (2565) مركزًا، وأصدرت (1226) رخصة نهائية، وقلصت مدة إصدار المراكز للرخص من 6 أشهر إلى 4 أيام.// انتهى //14:34ت م0118