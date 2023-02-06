بريدة 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في الإمارة اليوم، مدير التعليم بالقصيم محمد الفريح، وأعضاء مجلس التعليم بالمنطقة بعد إعادة تشكيله، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان.وبارك سموه انضمام الأعضاء لمجلس التعليم الذي يعد أحد المجالس التشاورية التي تسهم في خدمة ودعم المسيرة التعليمية بالمنطقة، مؤكداً أهمية الدور الذي يقوم به المعلم والمعلمة وأن يكونوا القدوة الحسنة، بتقوى الله والمهنية بالعمل، لما لهم من تأثير على الطلاب والطالبات، مشيراً إلى أنه تم تخصيص جائزة المعلم القدوة تقديراً وعرفاناً بالجهود التي يبذلونها وكونهم يحملون مسؤولية عظيمة لتأدية الأدوار المنوطة بهم.وحثّ على التعامل بالحسنى وفق ما يمليه الدين الحنيف، اقتداءً بمنهج السيرة النبوية، داعياً إلى تعزيز الجوانب المعرفية لدى الطلاب والطالبات من خلال الإطلاع على الكتب التي تنمي مهاراتهم وتطور من المعرفة لديهم، مؤكداً أهمية صناعة محتوى إيجابي تفاعلي وداعم لفكرهم وتميزهم، وإيجاد البرامج البديلة التي تسهم في حماية النشء من المخاطر التقنية.واستمع سموه لشرح عن الجهود المبذولة من إدارة التعليم بالمنطقة، في تعفيل مجلس التعليم بالمنطقة وتعزيز البرامج التي تسهم في تميز الطلاب والطالبات بالمنطقة، بالإضافة إلى دعم جودة البرامج التعليمية التي تقدمها الهيئة التعليمية في كافة مدارس المنطقة.// انتهى //15:02ت م0122