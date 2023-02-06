الدمام 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واسوقع مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية "ابصر" - أحد مُبادرات إمارة المنطقة التنموية - , مذكرة تفاهم مشتركة مع دار اليوم للصحافة والطباعة والنشر، بحضور صاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي رئيسة أُمناء "ابصر"، ورئيس مجلس إدارة دار اليوم الوليد آل مبارك، وذلك في مقر مجلس "ابصر" بالخبر.وأوضحت الأميرة عبير بنت فيصل ، أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تعزيز المسؤولية الاجتماعية لديها بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن والمقيم، والاستثمار جهة إعلامية لنشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية، إلى جانب تعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية في الجهات الحكومية و الخاصة، وتعزيز مشاركة المجتمع في تطوير برامج المسؤولية الاجتماعية.فيما بين آل مبارك، أن هذه الشراكة تنطلق من حرص الدار على الإسهام في تعزيز منظومة المسؤولية الاجتماعية وأدوارها التكاملية بصورة تنعكس إيجاباً على تعزيز قدرات وفرص الكوادر الوطنية العاملة في القطاع غير الربحي للإرتقاء بمهاراتهم ومقدراتهم.وتنص مُذكرة التفاهم على التعاون والتكامل بين الطرفين بما يخدم المجتمع، وتنظيم برامج مشتركة، وتحقيق مُستهدفات الطرفين فيما يخص جانب المسؤولية الاجتماعية، بما يعود بالنفع على رفع أداء المؤشر السعودي لأهداف التنمية المستدامة.// انتهى //15:02ت م0124