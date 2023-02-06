القاهرة 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واسدعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، المجتمع الدولي إلى سرعة تقديم الإغاثة الطارئة للمناطق المنكوبة في شمال سوريا جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا وتأثر به عدد من دول المنطقة اليوم.وأعرب أبو الغيط في بيان له اليوم عن تعازيه لأسر الضحايا الذين سقطوا جراء هذا الزلزال وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين في كل من سوريا وتركيا.وناشدت الجامعة العربية، منظمات الإغاثة الدولية والمنظمات الإنسانية بالتحرك الفوري لتقديم جهود الإغاثة والمساعدات الإنسانية اللازمة لمواجهة تداعيات هذه الكارثة من منظور إنساني بعيد عن أي تسييس.// انتهى //15:08ت م0126