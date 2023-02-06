المدينة المنورة ١٥ رجب 1444 هـ الموافق ٠٦ فبراير 2023 م واساستقبل صاحب السمو الأمير الدكتور ممدوح بن سعود بن ثنيان رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة بمكتبه اليوم , سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة باتريك سيمونيه والوفد المرافق.وخلال اللقاء قدم سموه نبذة تعريفية عن الجامعة ومساراتها العلمية والبحثية المختلفة، ورسالتها العالمية لخدمة المجتمع، والدور الذي تقدمه الجامعة للطلاب الوافدين من شتى أنحاء العالم , كما تم مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .فيما ثمن السفير باتريك سيمونيه , الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لخدمة طلاب العالم الإسلامي .// انتهى //15:08ت م0127