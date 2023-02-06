القاهرة 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واسافتتح الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الأفريقية التابع لجامعة الدول العربية، اليوم دورتين تدريبيتين بجامعة الملك فيصل بإنجامينا في دولة تشاد وذلك لمدة أسبوعين في مجالي الإدارة الإلكترونية وتأهيل الإداريين الحكوميين.وأفادت الجامعة العربية في بيان لها اليوم أن الصندوق يعتزم خلال العام الدراسي الحالي تقديم 98 منحة دراسية للطلبة الأفارقة بالإضافة إلى تنفيذ 33 دورة تدريبية تنفذ بالدول الأفريقية والعربية.من جانبه ثمن رئيس جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بخاري حسن، بحسب البيان، الدعم المتواصل من الجامعة العربية والصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الأفريقية لجامعة الملك فيصل من أجل تأهيل الكوادر التشادية في شتى المجالات.// انتهى //15:09ت م0129