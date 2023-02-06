عام / سمو أمير حائل يرأس الاجتماع الأول لمجلس شباب المنطقة
الاثنين 1444/7/15 هـ الموافق 2023/02/06 م واس
حائل 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واس
رأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل رئيس مجلس شباب المنطقة بالإمارة اليوم ، اجتماع المجلس الأول في دورته لعام ٢٠٢٣م .
ونوه سموه خلال الاجتماع بدعم القيادة الرشيدة - حفظها الله - وتمكينهم للشباب كركيزة لتحقيق التنمية المستدامة وأهداف رؤية المملكة 2030 ، مشيداً بمجلس شباب المنطقة وما قدمه من مبادرات نوعية وغير تقليدية للمنطقة والمجتمع .
من جهته أوضح أمين عام المجلس الدكتور جمال الرويضي أنه جرى خلال الجلسة استعراض تقرير أعمال المجلس لعام 2022م، وإقرار خطة المجلس للعام الحالي بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠م ، مؤكداً دعم سمو أمير حائل وسمو نائبه لأعمال وأنشطة مجلس شباب المنطقة بما يحقق الأهداف المرجوة منه لخدمة الشباب والفتيات .
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15:09ت م
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