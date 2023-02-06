القاهرة 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واسأدانت جامعة الدول العربية بأشد العبارات العدوان والجرائم الإسرائيلية المنظمة التي تمارس بحق الشعب الفلسطيني في كافة مدنه وقراه، والتي كان آخرها اليوم بمدينة أريحا ومخيم عقبة جبر والتي أسفرت عن سقوط عدد من الشهداء.وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبو علي في تصريح له اليوم إن ما قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي جريمة جديدة تضاف لسلسلة الجرائم المتصاعدة التي ترتكب في ظل غياب الموقف الدولي الفعال، محملاً الحكومة الإسرائيلية اليمينية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكاتها وجرائمها المستمرة ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة.ودعا أبو علي، المجتمع الدولي بكافة هيئاته بشكل عاجل بتحمل مسؤولياته بالعمل الفوري والضغط بكل الوسائل لوضع حد لهذا العدوان الإجرامي فورًا، ومضاعفة الجهود والضغوط الدولية لتوفير نظام حماية دولية فوري وفعال للشعب الفلسطيني.// انتهى //15:09ت م0132