جدة 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واسأقامت مسابقة "وطن من ذهب" في نسختها الثالثة تحت عنوان: "زهرة من بلادي"؛ عدداً من ورش العمل المختصة؛ مع اختتام أعمالها بجدة أمس وسط تنافس 94 متسابقة هاوية ومحترفة من مختلف أنحاء المملكة؛ والتي قدمها خبراء وخبيرات في مجال الذهب والمجوهرات والعلامات التجارية.وتحدث خبير المجوهرات أحمد العماري في محاضرته التي بعنوان: " الإدخار في عالم الذهب والسبائك "؛ حول السبائك، باعتبارها الأفضل في ادخار الذهب، وكيفية الحصول عليها، مفيداً أن أسعار الذهب دائماً في تفاوت، ولكنها متجهة دائماً للزيادة في ظل التضخم الذي يشهده العالم.وسلطت رائدة الأعمال حنان عطار في محاضرتها: "فنون صناعة المجوهرات" الضوء على تصميم المعدن النفيس، وتطعيم الذهب بالألماس والأحجار الكريمة، وروح المصمم وأهمية الابتكار في وجود التقنيات الحديثة المستخدمة في تصنيع المجوهرات.كما تناول خبير الذهب والمجوهرات أحمد بن محسن في محاضرته التي بعنوان: "دردشة ذهبية " الاستثمار في الذهب، وتكاليف صناعته ومشغولات الذهب المختلفة، والأشياء التي تضاف إليه عند البيع؛ مشدداً على ضرورة تثقيف المجتمع حول الإدخار في الذهب كخيار آمن خلال الفترة الحالية، ونوعيات الذهب وعياراته.فيما تطرقت مصممة المجوهرات عفت باحمدين لكيفية تصميم وتلوين حجر اللؤلؤ بتقنية الـ Rendering ورسم التصاميم وترجمة الفكرة على ورقه بالمقاييس والمعايير الصحيحة؛ فيما استعرض عضو هيئة التدريس في قسم إدارة الإعلان بجامعة الأعمال والتكنولوجيا الدكتور شادي عبد الفتاح العمري في محاضرة بعنوان: "أهمية العلامة التجارية للمصوغات الذهبية والمجوهرات" العلامة التجارية لكل الطامحين في مجال الذهب والمجوهرات.// انتهى //16:20ت م0148