القاهرة 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واسأغلقت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم ميناء العريش البحري؛ بسبب الظروف الجوية غير المستقرة التي تسود محافظة شمال سيناء.وأفاد مصدر مسؤول بميناء العريش البحري في بيانٍ له بأن قرار الإغلاق جاء نتيجة سرعة الرياح وارتفاع أمواج البحر، مشيرًا إلى أنه سيفتح الميناء أمام حركة الملاحة عقب استقرار الأحوال وتحسن الظروف الجوية.// انتهى //16:21ت م0150