القاهرة 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واسسجّلت مؤشرات البورصة المصرية، اليوم، مكاسب قوية لدى إغلاق التعاملات، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 13.1 مليار جنيه، ليصل إلى تريليون و50 مليار جنيه عند الإغلاق بعد تداولات كلية بلغت 2.4 مليار جنيه.وقفز مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 1.97 % ليبلغ مستوى 16587.06 نقطة، كما ربح مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" ما نسبته 0.7 % منهياً تعاملاته عند مستوى 2778.08 نقطة، وامتدت المكاسب إلى مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً؛ ليربح 0.91 % مسجلاً 4208.51 نقاط.// انتهى //16:24ت م0153