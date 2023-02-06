الباحة 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لا تألو جهداً في تقديم جميع الخدمات لضمان راحة ورفاهية المواطنين، مؤكدًا أهمية تضافر الجهود لتحقيق الرؤية والأهداف الضامنة لرفاهية المواطن في ظل ما يلقاه من رعاية واهتمام من القيادة الرشيدة – أيدها الله -.ونوه سموه خلال لقائه اليوم بقاعة الاستقبالات في محافظة قلوة مشائخ وأهالي محافظة قلوة للاستماع إلى احتياجاتهم وذلك على هامش زيارة سموه التفقدية للمحافظة، بما تشهده المحافظة والمراكز التابعة لها من مشروعات تنموية الهدف منها تحقيق راحة ورفاهية المواطنين.وعبر محافظ قلوة علي الشهري من جهته باسمه ونيابة عن أهالي المحافظة عن شكرهم لسمو أمير منطقة الباحة على ما تجده المحافظة من دعم واهتمام، مثمناً هذه الزيارة التفقدية التي تأتي في إطار الحرص على توفير ما يحتاجه أهالي المحافظة من خدمات.بعد ذلك اطلع سمو أمير الباحة على الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن بالمحافظة مستعرضاً سموه جميع المشاريع الحالية والمنفذة , ووجه سموه بتسريع وتيرة العمل لاستفادة الاهالي منها بأسرع وقت.كما التقى سمو أمير الباحة خلال زيارته عددا من الأيتام وقدم لهم مفاتيح منازل الإسكان, كما دشن عدداً من مشاريع جمعية أكناف لرعاية الأيتام التابعة لوزارة الموارد البشرية بإجمالي 30 وحدة سكنية وبمبلغ 5 ملايين ريال، فيما شهد سموه توقيع اتفاقية بين الشؤون الصحية بالباحة وجمعية يشفين بمحافظة قلوة التي تضمنت 34 عملية "مياه بيضاء" , و 32 مستلزما طبيا , وكراسي كهربائية متحركة, وأسرة كهربائية لمرضى الشلل, بعدها أطلق سموه القافلة الطبية الاستشارية النوعية التطوعية التي ستجوب المحافظة للتعريف بالخدمات الطبية.إثر ذلك استمع سمو الأمير حسام بن سعود لشرح من مدير فرع وزارة النقل بالمنطقة المهندس مسفر المالكي تناول فيه مراحل العمل في مشروع طريق الحسام الذي يربط بين قطاعي السراة وتهامة وبلغت نسبة الإنجاز فيه أكثر من 93%, ومراحل العمل في مشروع تطوير مدخل مركز الشعراء بالمحافظة البالغ قيمته 8,140,000 مليون ريال.بعدها زار سمو أمير الباحة , شيخ قبيلة الأحلاف بتهامة زهران يحيى بالقرون, بمنزله بقلوة، وتسلم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة.//انتهى//16:30ت م0156