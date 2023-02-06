مكة المكرمة في 15 رجب 1444 ه الموافق 06 فبراير 2022 م واستسعى الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، هذا العام (1444هـ)، لرقمنة سفر إفطار رمضان المبارك داخل المسجد الحرام، من خلال تطوير منظومة الخدمات المقدمة داخل الحرم المكي الشريف، ومواكبة التحول الرقمي، والحرص على تقديم وجبات الإفطار بشكل آمن وصحي، وتذليل الصعوبات التي تُواجه مقدمي الخدمة، وإطلاق مبادرات بين الرئاسة والهيئة العامة للأوقاف والجهات الخيرية، وآلية حفظ فائض الطعام، وتوطين الفرق العاملة في تقديم الخدمة.وتأتي هذه التطورات بمتابعة وتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة -حفظهم الله- بتقديم أرقى وأفضل الخدمات لقاصدي وزوار الحرمين الشريفين.// انتهى //16:31ت م0157