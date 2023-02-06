لحج 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واسقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتنظيم برامج تدريبية متخصصة في مجالات التعليم النشط والدعم النفسي فضلا عن تنفيذ أنشطة توعوية للمجالس الطلابية في مديريتي تبن والحوطة بمحافظة لحج، استفاد منها 1.300 معلما ومعلمة و180طالبا وطالبة، وذلك ضمن مشروع دعم وصول الأطفال اليمنيين إلى فرص التعليم الجيد، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، كما قام فريق من المركز بزيارة المراكز التدريبية في المحافظة، وأبدى إعجابه بما تقدمه من برامج حيوية تسهم في تطوير المنظومة التعليمية.وأوضحت مديرة التعليم بمنظمة اليونيسيف في اليمن نور شيرين أن البرامج التدريبية ذات أهمية عالية لهم؛ كونها تساعد في رفع مستوى الأداء التعليمي بالمحافظة، معبرة عن اعتزازها بالشراكة الاستراتيجية بين منظمة اليونيسيف ومركز الملك سلمان للإغاثة في مجال التعليم.ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ للارتقاء بالمنظومة التعليمية في اليمن.// انتهى //16:31ت م0158