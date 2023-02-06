كابل 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واسوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 650 سلة غذائية للأسر المتضررة من الفيضانات في مديرية نور جرام بولاية نورستان في أفغانستان، استفاد منها 3.900 فرد.ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لدعم الأمن الغذائي للدول الشقيقة والصديقة .// انتهى //16:31ت م0159