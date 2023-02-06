إسلام آباد 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واسوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 600 سلة غذائية في منطقة خيربور بإقليم السند في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 4.200 فرد.ويأتي ذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في باكستان لعام 2023م المقدم من المملكة ممثلة بالمركز للفئات الأكثر احتياجاً والمتضررين من الفيضانات هناك.// انتهى //16:32ت م0160