اجتماعي / مركز الملك سلمان للإغاثة يُوزّع 600 سلة غذائية في منطقة خير بور بإقليم السند في باكستان
الاثنين 1444/7/15 هـ الموافق 2023/02/06 م واس
إسلام آباد 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واس
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 600 سلة غذائية في منطقة خيربور بإقليم السند في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 4.200 فرد.
ويأتي ذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في باكستان لعام 2023م المقدم من المملكة ممثلة بالمركز للفئات الأكثر احتياجاً والمتضررين من الفيضانات هناك.
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16:32ت م
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