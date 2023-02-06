الرياض 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واستستعرض شركة الإلكترونيات المتقدمة، التابعة لشركات (SAMI) ، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، المشاركة في فعاليات المؤتمر التقني الأضخم عالميًا "ليب 2023"، الذي تنظمه وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في العاصمة الرياض، من خلال مشاركتها الثانية في المؤتمر منتجاتها المبتكرة في مجالات المدن الذكية، والحلول الذكية، وحلول الأمن السيبراني، والجيل الجديد من الخدمات المدارة، إضافة إلى حلول الصحة الإلكترونية.وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة الإلكترونيات المتقدمة المهندس زياد المسلّم، أنّ الشركة تسعى لإبراز أحدث منتجاتها ومنجزاتها أمام جمهور الحدث العريض، الذي سيضم نخبة من كبار المسؤولين والمختصين والمهتمين في مجال التقنيات والاتصالات والرقمنة من جميع أنحاء العالم، مشيرًا إلى أن مشاركة الشركة في هذا الحدث المهم تؤكد التزامها بدعم الاقتصاد السعودي وتعزيز تبني التقنيات المتقدمة والحلول الذكية التي من شأنها الإسهام في ازدهار المملكة ونجاحها، تماشياً مع طموحات ورؤية المملكة 2030؛ وأن الشركة تتطلع قدماً لبحث فرص التعاون والشراكة مع الجهات المشاركة في المؤتمر من القطاعين العام والخاص من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب أبرز ما توصل إليه خبراؤها في قطاعات الدفاع والفضاء، والاتصالات وتقنية المعلومات، وأعمال الطاقة، والأمن.ومن المقرر أن يشهد جناح الشركة في مؤتمر ليب 2023 استعراض مركز عمليات الأمن السيبراني التابع للشركة، والمخصص للمراقبة واكتشاف وعزل التهديدات المتعلقة بالأمن السيبراني، وإدارة المنتجات الأمنية، وأجهزة الشبكة، والخوادم، وأنظمة الأمان، وبيانات تقنية المعلومات للمنشآت. كذلك، سيشهد المؤتمر تقديم الجيل الثاني من الخدمات المدارة وأنظمة الحوسبة السحابية، إلى جانب آخر ما توصلت إليه التقنية في منصات الاختبار الشاملة للرعاية الصحية، وحلول إنترنت الأشياء، وكذلك صمام البيانات الذي يوفر أقصى درجات الحماية للبيانات والشبكات الحساسة والمعزولة في قطاعات معينة.// انتهى //16:35ت م0161