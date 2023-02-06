عمّان 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واسوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 3.262 حقيبة مدرسية على الطلاب أبناء اللاجئين السوريين في العاصمة الأردنية عمّان.وجرى توزيع الحقائب والأدوات القرطاسية التي يحتاجها الطلبة من مختلف الفئات العمرية من الصفوف الابتدائية وحتى المرحلة المتوسطة.وتأتي هذه المساعدات الإغاثية في إطار الدعم المتواصل الذي يُقدّمه المركز للاجئين السوريين في مختلف المجالات ومنها المجال التعليمي الذي يراعى فيه أهمية توفير الأجواء التعليمية المناسبة لأبناء اللاجئين.// انتهى //16:35ت م0162