سياسي / بريطانيا تعلن تقديم مساعدات عاجلة إلى تركيا وسوريا
الاثنين 1444/7/15 هـ الموافق 2023/02/06 م واس
لندن 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واس
أعلن وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، في بيان نشر اليوم، أن بلاده قررت إرسال مساعدات طارئة إلى تركيا وسوريا على خلفية الزلزال المدمر الذي ضرب مدينة غازي عنتاب التركية .
وقال الوزير البريطاني إن المملكة المتحدة سوف ترسل مساعدات طارئة إلى تركيا تتضمن فريقًا من المتخصصين في عمليات البحث والإنقاذ، إضافة إلى المعدات ووسائل الإنقاذ.
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17:16ت م
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