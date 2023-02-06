لندن 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واسأعلن وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، في بيان نشر اليوم، أن بلاده قررت إرسال مساعدات طارئة إلى تركيا وسوريا على خلفية الزلزال المدمر الذي ضرب مدينة غازي عنتاب التركية .وقال الوزير البريطاني إن المملكة المتحدة سوف ترسل مساعدات طارئة إلى تركيا تتضمن فريقًا من المتخصصين في عمليات البحث والإنقاذ، إضافة إلى المعدات ووسائل الإنقاذ.// انتهى //17:16ت م0174